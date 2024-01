Les Francs Borains créent la surprise contre Beveren, large victoire de Lommel au SL16

En deuxième période, les Boussutois ont enfoncé le clou en inscrivant un troisième but, oeuvre de Yanis Massolin à nouveau, véritable homme du match (61e, 3-0).

Les 'Verts' ont ouvert le score rapidement grâce à un coup-franc de Yanis Massolin (2e, 1-0) qui a trouvé la lucarne. Les Hennuyers ont confirmé leur bon premier quart d'heure en doublant la mise via Corenthyn Lavie (13e, 2-0).

Dans l'autre rencontre de la soirée, le SL16 FC s'est incliné à domicile contre Lommel (0-4).

Après une première mi-temps très pauvre en occasions, ce sont les Limbourgeois qui ont ouvert la marque grâce à l'inévitable Zalan Vancsa (62e) qui a inscrit son 6e but de la saison. La soirée a ensuite tourné au vinaigre en cinq minutes pour les Liégeois avec l'exclusion de Noah Dodeigne (69e), suivi du deuxième but de Lommel, via Leon Lalic (71e) puis du troisième, oeuvre de Arthur Sales (73e). Igor Vetokele a fixé le score final à 0-4 en fin de rencontre (90e).

Au classement, Lommel fait une bonne opération et remonte à la quatrième place, avec 31 points, dépassant Beveren, 29 points. En bas de tableau, Les Francs Borains remontent la pente et sont onzièmes avec 19 unités, 4 points devant le SL16, 15 points.