Les Francs Borains surprennent Deinze et se rapprochent du maintien

Les Hennuyers ont ouvert le score dès la septième minute de jeu. Sur un centre de la droite, Corenthyn Lavie a bien dévié de la tête pour Fode Guirassy, qui a repris en une touche à gauche. Les hommes de Sébastien Grandjean ont vite doublé la mise, Lavie trouvant Niklo Dailly qui a placé une belle frappe au ras du sol (14e). Petit à petit, Deinze a remis le pied sur le ballon et a réduit l'écart grâce à une tête de Lennart Mertens, bien servi par un coup franc de Gaëtan Hendrickx (29e).

En deuxième mi-temps, Yanis Massolin a libéré son équipe en inscrivant un troisième but (77e) mais Deinze a encore poussé et est revenu à un but des Borains via Emilio Kehrer (90e), sur un nouveau coup franc de Hendrickx. En toute fin de match, le défenseur Christophe Janssens a été exclu côté Deinze (90e+6).