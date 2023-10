Les G.A Eagles et le Sparta Rotterdam partagent l'enjeu, lourde défaite d'Almeria à Gérone

Le G.A Eagles et le Sparta Rotterdam se sont quittés sur un score vierge, dimanche, à l'occasion de la 9e journée d'Eredivisie (0-0). Philippe Rommens a joué toute la rencontre dans l'équipe de Deventer alors que Thibo Baeten et Xander Blomme ne sont pas montés en jeu. Du côté visiteur, Arno Verschueren n'a pas quitté le onze de Jeroen Rijsdijk et Agustin Anello est resté sur le banc.