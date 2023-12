Les Glasgow Rangers de Philippe Clement remportent la Coupe de la Ligue

Aux Pays-Bas, Heracles s'est incliné 0-4 à domicile face à Feyenoord dans un match comptant pour la 16e journée. Titulaires avec l'équipe d'Almelo, Brian De Keersmaecker a joué tout le match et Bryan Limbombe a été remplacé (72e) alors que le score était acquis. Au classement, Feyenoord est 2e (38 points) et Heracles 15e (15 points).

Réduit à dix suite à l'exclusion de Said Bakar (45e+3), le Sparta Rotterdam a bien résisté à Twente (2-2) .Mené à la marque suite à un but de Sem Steijn (45e+4, 0-1), les visités sont même passés au commandement via un doublé sur penalty de Tobias Lauritsen (51e, 55e) Titulaire au Sparta, Arno Verschueren est sorti (90e) juste avant que Naci Unuvar n'égalise pour les Tukkers (90e+1, 2-2). Dans l'autre camp, Alec Van Hoorenbeeck a remplacé un joueur blessé (20e). Twente occupe la troisième position (34 points) et le Sparta est 7e (22 points).