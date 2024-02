Les informations sur le carton bleu sont "incorrectes et prématurées", selon la FIFA

La FIFA, l'instance mondiale du football, a qualifié d'"incorrectes et prématurées" les informations diffusées par les médias au sujet de la décision de tester un nouveau carton bleu.

Le quotidien britannique The Telegraph a révélé que l'International Football Association Board (IFAB), l'organe qui détermine les règles du football, a autorisé l'introduction d'un nouveau carton bleu.

Les premiers tests pourraient être effectués durant l'intersaison, mais pas dans les championnats du top. La fédération anglaise (FA) envisage de rendre la FA Cup et la coupe féminine comme compétitions disponibles pour se porter volontaires.

Le journal a expliqué, en citant l'IFAB, que deux cartons bleus mèneraient à un carton rouge (expulsion immédiate du jour), de même qu'un carton bleu et un jaune (avertissement du joueur).

Celui-ci vise à infliger une pénalité de 10 minutes aux joueurs qui, par exemple, empêchent une occasion de but manifeste en commentant une faute mineure ou qui agressent verbalement les officiels.

Le carton jaune et le carton rouge avaient été introduits durant la Coupe du monde 1970.

D'autres sports utilisent déjà un carton bleu. En handball, il existe depuis 2016 et a pour but d'indiquer à toutes les parties impliquées qu'un rapport disciplinaire sur l'incident sera établi à la suite d'une expulsion (carton rouge). Les exclusions temporaires sont possibles au rugby et au hockey.