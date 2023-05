Les Japonais d'Urawa Red Diamonds remportent la Ligue des Champions asiatique

L'unique but de la rencontre a été inscrit contre son camp par Carrillo peu après le repos. Cette courte victoire a permis à Urawa de soulever le trophée après le match nul 1-1 obtenu au match aller à Riyad, il y a une semaine. C'est le troisième titre pour les Red Diamonds dans la plus prestigieuse compétition de clubs en Asie, après ses succès en 2007 et 2017.

Le club japonais avait notamment vu passer, lors de la saison 1996-1997, le défenseur français Basile Boli, vainqueur de la Ligue des Champions européenne sous les ordres de Raymond Goethals avec l'Olympique de Marseille en 1993.