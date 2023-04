Les jeunes du Standard flirtent avec la zone rouge après avoir perdu contre Deinze

Lennart Mertens (34e) et Mamadou Koné (50e) ont marqué pour Deinze. Noah Mawete a réduit le score pour SL16 (59e). Steve de Ridder (Deinze) a été exclu (43e). Grâce à cette victoire, les Orange et Noir sont premiers de ce mini-championnat à 6 avec 40 points.

Dans l'autre match de la soirée, toujours dans les play-offs relégation, les jeunes de Genk se sont inclinés (0-4) chez eux face à Dender. Tiago Çukur a inscrit un doublé (7e, 71e) et Lennard Hens un but (29e). Le 4e but est un goal contre-son-camp de Amine Et-Taibi.