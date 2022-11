Les jeunes Red Flames battues 1-2 par l'Espagne en amical

(Belga) L'équipe nationale féminine U23 a essuyé une courte défaite 1-2 contre l'Espagne lors d'un match amical disputé jeudi à Genk.

La Belgique et l'Espagne ont toutes deux trouvé le chemin des filets en première période. Après la pause, les joueuses espoirs espagnoles ont infligé une deuxième défaite d'affilée à l'équipe de l'entraîneur Thomas Jansen après celle subie contre l'Italie il y a un mois. Les jeunes Red Flames ont encore de belles rencontres à leur programme : lundi, elles affrontent les Pays-Bas et en février, elles défieront le Portugal (16/2) et l'Angleterre (20/2). (Belga)