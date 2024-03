Les jeunes Red Flames perdent leur premier match de groupe contre la Hongrie

Gégény a ouvert le score pour la Hongrie (8e, 0-1), mais l'équipe de Lenie Onzia a égalisé grâce à Oona Careel (26e, 1-1) du Club YLA. A l'approche du dernier quart d'heure, la Belgique a encaissé un but fatal, inscrit par Brekovszki (74e, 1-2).

Plus tôt dans la journée de vendredi, l'Autriche a fait 2-0 contre la Croatie, l'équipe locale du groupe. L'Autriche et la Hongrie comptent donc trois points, la Belgique et la Croatie n'ont pas encore pu prendre de points. Lundi, les jeunes Flammes affronteront l'Autriche, puis jeudi, elles joueront leur dernier match de groupe contre la Croatie. Les deux matches se dérouleront à Dugopolje.