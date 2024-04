Les jeunes Red Flames s'inclinent 3 buts à 1 aux Pays-Bas en amical

Welma Fon (Standard) avait ouvert la marque pour la Belgique à la 24e minute de jeu. Ella Peddemors (Twente) a égalisé pour les Jong Oranje à la demi-heure (1-1, 33e), a relaté la fédération néerlandaise de football.

Réduites à dix à la 67e minute à cause d'une deuxième carte jaune récoltée par Chante Dompig (AC Milan), les Néerlandaises n'en ont pas moins décroché une victoire assurée en six minutes. Deux buts de Liz Rijsbergen (Twente) à la 81e et de Fenna Kalma (Wolfsburg) à la 87e ont permis aux Pays-Bas, coachés par Stefan Hoogsteder, de l'emporter 3 à 1 face aux joueuses de Lenie Onzia.