Les joueurs de Dortmund éliminés au Mondial déjà de retour à l'entraînement

(Belga) Les joueurs du Borussia Dortmund qui ont participé à la Coupe du monde au Qatar et dont les équipes nationales sont déjà éliminées vont reprendre immédiatement l'entraînement avec le club pour quelques jours. Le club de Bundesliga l'a annoncé lundi.

Cette liste comprend les Diables Rouges Thomas Meunier et Thorgan Hazard, les Allemands Niklas Süle, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Karim Adeyemi et Nico Schlotterbeck et l'Américain Giovanni Reyna. Les joueurs sont attendus mardi à Dortmund et devraient rejoindre l'entraînement collectif mercredi. Mais après la participation de Dortmund à un tournoi à Bucarest samedi, ils auront des vacances jusqu'au 2 janvier. Le Borussia, sixième de la Bundesliga, reprend le championnat le 22 janvier contre Augsburg. (Belga)