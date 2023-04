Les joueurs de Tottenham vont rembourser leurs fans après la déroute 6-1 à Newcastle

""En tant qu'équipe, nous comprenons votre frustration, votre colère. Dimanche, ce n'était pas assez bien. Nous savons que les mots ne suffisent pas dans ce genre de situation, mais croyez-nous, une telle défaite fait mal. Nous apprécions votre soutien, à domicile comme en déplacement, et c'est avec cela à l'esprit que nous souhaitons rembourser aux supporters le prix de leurs billets du match à St James' Park. Nous savons que cela ne change rien à ce qui s'est passé dimanche et nous ferons tout pour redresser la situation, en commençant contre Manchester United jeudi soir où, une fois de plus, votre soutien comptera beaucoup pour nous. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons avancer."

Cette lourde défaite n'est pas restée sans conséquence au niveau de l'équipe puisque le coach intérimaire, Cristian Stellini, qui avait succédé à Antonio Conte, a été limogé lundi. C'est désormais Ryan Mason qui est en charge l'équipe.