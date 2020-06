Les joueurs et joueuses des équipes nationales néerlandaises boycottent une émission

(Belga) Les joueurs et joueuses des équipes nationales néerlandaises de football vont boycotter l'émission Veronica Inside, accusée de racisme. Virgil van Dijk et Merel van Dongen l'ont annoncé vendredi.

"Cela est bien au-delà de la limite. Ce n'est pas la première fois. Pas la deuxième fois. Encore et encore. Trop, c'est trop! #veronicaoffside", a écrit Van Dijk. "Nous, les internationaux Oranje, n'accorderons plus d'interview à cette émission", a ajouté le joueur de Liverpool. Merel van Dongen a ajouté: "la liberté d'expression est bonne et très importante, mais un avis ou une blague peuvent faire mal et blesser. Cela a des conséquences pour une fois et Veronica a atteint cette limite en ce qui nous concerne", a-t-elle écrit. "Il n'y a pas de place pour le racisme dans le football. Trop, c'est trop." Plusieurs annonceurs ont déjà annoncé ces derniers jours qu'ils cesseront immédiatement d'acheter du temps publicitaire dans le cadre de l'émission. Ils ont pris cette décisions suite aux déclarations de Johan Derksen et René van der Gijp, les présentateurs. Dans l'émission de lundi, les deux hommes ont déclaré que le racisme n'était pas si grave aux Pays-Bas. En outre, Derksen a fait une blague prétendument raciste. (Belga)