Les joueurs évoluant en Belgique sélectionnés pour la CAN

Plusieurs pays ont rendu leur sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Les équipes comptent en leur rang des joueurs évoluant dans les championnats de Belgique en Jupiler Pro League et Challenger Pro League qui reprendront eux le collier respectivement le 19 et le 12 janvier, après la trêve hivernale.

Le Mozambique, qui fait son retour à la CAN pour la première fois depuis 13 ans, a sélectionné le milieu défensif Alfons Amade qui évolue à Ostende. L'équipe dirigée par Chiquinho Conde qui peut compter sur Reinildo, le défenseur de l'Atletico Madrid, fait partie d'une poule B avec le Cap-Vert, le Ghana et l'Egypte.

Ainsi Ouparine Djoco, gardien des Francs-Borains, et Zinho Gano, attaquant de Zulte Waregem, figurent dans la sélection de la Guinée-Bissau qui se trouve dans le groupe A avec la Guinée Equatoriale, le Nigéria et la Côte d'Ivoire

Amadou Diawara (Anderlecht) et Mory Konate (FC Malines) sont repris par Kamba Diawara, sélectionneur de la Guinée, qui aura fort à faire dans un groupe C avec le Sénégal, le Cameroun, et la Gambie.

Dans le groupe D, l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie sont avec l'Angola qui a retenu le défenseur de La Gantoise Nurio Furtuna. Dans la sélection burkinabé, le "Carolo" du Sporting Charleroi Hervé Koffi gardera les buts. Dans les rangs mauritaniens, l'on retrouvera les attaquants de St-Trond, Aboubakary Koïta, et Deinze, Souleymane Anne.

Joris Kayembe (Genk) est avec la République démocratique du Congo dans le groupe F avec le Maroc, la Tanzanie et la Zambie.