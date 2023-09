Les joueuses espagnoles confirment leur grève après une offre salariale "inacceptable"

Ceux-ci demandent la revalorisation du salaire minimum de la ligue féminine et ont appelé à la grève pour les deux premières journées de championnat, dénonçant une proposition salariale "inacceptable". Le salaire minimum actuel est de 16.000 euros par an, et les syndicats indiquent avoir abaissé leur demande à 23.000 euros. Mais la Liga F a refusé d'augmenter son offre au-delà de 20.000 euros par an. Une proposition jugée "inacceptable" par les joueuses, car "cela signifierait, ne l'oublions pas, gagner moins que les arbitres", ont-elles dénoncé dans un communiqué.

La saison dernière, une grève des arbitres a perturbé la première semaine de championnat, avant que la ligue n'accepte d'augmenter leurs indemnités de match et que le gouvernement espagnol promette de contribuer à un fonds de retraite pour les arbitres.