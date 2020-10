Coronavirus: Courtrai/Anderlecht contraint de se jouer sans public ce vendredi soir

Toutes les rencontres de la Jupiler Pro League doivent se dérouler sans public jusqu'au 19 novembre, a annoncé le comité de concertation en conférence de presse vendredi matin. A commencer par la rencontre prévue ce vendredi soir (20h45) entre Courtrai et Anderlecht pour le compte de la 10e journée du championnat de Belgique.

"Nous comprenons les décisions du gouvernement et nous sommes ravis de pouvoir continuer à disputer des matches de football professionnels. Nous regrettons cependant que mêmes les organisations qui entreprennent des efforts considérables et qui ont démontré être capables d'organiser des événements en air plein en toute sécurité, ne puissent plus le faire", a déclaré Karel van Eetvelt, le CEO du RSCA par communiqué. "Dans les semaines à venir, nous espérons collaborer avec les diverses autorités et trouver une solution afin de pouvoir redonner l’accès au stade aux supporters. Regarder un match de football est une forme de délassement importante pour de nombreuses personnes au sein de notre société. Nous souhaitons tout faire afin de ne pas les en priver en cette période pour le moins difficile".

Le comité de concertation a en effet décidé jeudi soir que la pratique du sport professionnel pouvait se poursuivre, mais que toutes les compétitions en salle et en plein air devaient se tenir sans public. Cette mesure s'applique avec effet immédiat et jusqu'au 19 novembre. Toutes les compétitions amateurs sont elles suspendues. Les compétitions concernant les jeunes jusqu'à 18 ans sont autorisées, mais seuls les membres de la famille peuvent y assister. Il reste aussi interdit de vendre ou de consommer des boissons et de la nourriture lors des compétitions.

