Les matchs de la 18e journée reportés les 7 et 14 février

Les matches de la dix-huitième journée de la Challenger Pro League reportés la semaine dernière en raison des chutes de neige seront joués les mercredis 7 et 14 février, le coup d'envoi étant donné à chaque fois à 20 heures, a annoncé mercredi la Pro League.

"Après consultation de la police, des clubs et des détenteurs de droits télévisés, le responsable du calendrier a trouvé de nouveaux horaires pour tous les matches reportés de la 18e journée du mercredi", peut-on lire dans le communiqué. Lommel - Beerschot, Dender - Seraing et RSCA Futures - RFC Liège auront lieu le 7 février, Francs Borains - Ostende une semaine plus tard.

En raison des matches à rattraper, des changements sont également prévus lors de la 21e journée, les clubs devant bénéficier d'au moins 48 heures de repos entre les matches.