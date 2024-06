Les Pays-Bas et la France ont partagé 0-0 vendredi soir à Leipzig lors du choc de la 2e journée du groupe D dans le cadre de l'Euro 2024. Avec ce résultat, la France et les Pays-Bas partagent la tête du groupe D, avec 4 points, 1 unité devant l'Autriche, victorieuse de la Pologne (1-3) plus tôt dans la soirée. La Pologne est la première nation éliminée de l'Euro 2024.