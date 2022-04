Les Pays-Bas joueront le match d'ouverture à la demande du Qatar et de la télé américaine

(Belga) Les Pays-Bas et le Sénégal disputeront le match d'ouverture de la Coupe du monde de football 2022 le 21 novembre en raison des demandes de la fédération du Qatar et de la télévision américaine. L'instance mondiale du football, la FIFA, l'a indiqué à la fédération néerlandaise (KNVB).

Traditionnellement, le pays organisateur du Mondial ouvre le bal. La rencontre entre l'équipe A1 issue du tirage (le Qatar) et l'équipe A2 (l'Équateur) avait d'ailleurs été initialement positionnée à 13h00 heure locale, 11h00 en Belgique, au stade Al-Bayt, à Al-Khor, sur tous les documents fournis par la FIFA, qui a modifié ses horaires tard vendredi soir, au moment de diffuser le programme des matchs quelques heures après le tirage au sort. Le Qatar préfère cependant ne pas jouer en plein jour car l'énorme feu d'artifice prévu pendant la cérémonie d'ouverture serait moins spectaculaire. La télévision américaine souhaite de son côté que les États-Unis, dont le premier match est également programmé le 21 novembre, jouent le plus tard possible en raison du décalage horaire avec le Qatar. Le tout premier match du Mondial opposera donc, à 11h00 heure belge (13h00 heure locale) le Sénégal aux Pays-Bas, dans le groupe A, au stade Al Thumana. Viendra ensuite Angleterre/Iran à 14h00 (16h00 heure locale) au stade international Khalifa. Le Qatar et l'Équateur s'affronteront à 17h00 (19h00 heure locale) au stade Al Bayt. Enfin, les États-Unis joueront à 20h00 (22h00 heure locale) au stade Ahmad Bin Ali contre le dernier qualifié européen, qui sortira du barrage encore à disputer entre le Pays de Galles et le vainqueur d'Écosse/Ukraine. (Belga)