Les Pays-Bas renversent la Turquie et complètent le dernier carré

Les Pays-Bas ont complété le dernier carré de l'Euro 2024 de football. Les Néerlandais ont battu la Turquie 2-1 en quarts de finale, samedi, à Berlin, et défieront l'Angleterre pour une place en finale. Stefan De Vrij (70e) et un but contre son camp de Mert Müldur (76e) ont permis aux 'Oranje' de renverser le but d'ouverture de Samet Akaydin (35e).