Les Pays-Bas surclassent la Grèce , la France trop forte pour l'Irlande

Favoris du groupe B, la France et les Pays-Bas ont logiquement dominé leur adversaire respectif lors de la 5e journée des qualifications à l'Euro 2024. Les Bleus ont battu l'Irlande (2-0) et les Oranjes se sont imposé face à la Grèce (3-0).

Dans les autres groupes, la Pologne a battu les Îles Féroë (2-0) avec un doublé de Robert Lewandowski, mais est toujours classée derrière l'Albanie et la Tchéquie, qui se sont quittées sur un nul (1-1) au même moment dans le groupe E.

À égalité de points (7) avant le match, Serbes et Hongrois se disputaient la tête du groupe G et c'est la Hongrie qui a remporté ce duel (1-2). Plus tôt, la Lituanie et le Monténégro avaient partagé les points (2-2).

Dans le groupe H, la Finlande, déjà leader, a battu le Kazakhstan en déplacement (0-1) et compte désormais 12 points. C'est deux de plus que le Danemark, qui a facilement disposé de Saint-Marin (4-0) avec le nouvel Anderlechtois Kasper Schmeichel dans les buts, et que la Slovénie, supérieure à l'Irlande du Nord (4-2) malgré un but du nouveau joueur du Standard Isaac Price.