Les propriétaires de l'AC Milan veulent se doter de leur propre stade

De leur côté, les autorités municipales proposent de travailler à une rénovation de San Siro. Elles l'ont réaffirmé la semaine dernière.

Mais lors d'un colloque organisé jeudi à Londres par le Financial Times sur l'économie du football, Gerry Cardinale, fondateur et dirigeant de RedBird Capital, qui a pris le contrôle de l'AC Milan en 2022 pour 1,2 milliard d'euros, a dit vouloir doter son club de sa propre enceinte en s'inspirant des stades américains, où alternent manifestations sportives et divertissement.

"Nous allons tenter d'amener à Milan un stade à l'américaine et un site dédié aux évènements en direct", a-t-il dit.