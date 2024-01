Les quarts de finale Union-Anderlecht et OHL-Antwerp reportés d'une semaine

Les quarts de finale de Coupe de Belgique de football opposant l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et Oud-Heverlee Louvain à Antwerp ont été reportés d'une semaine en raison des prévisions météorologiques, a annoncé la Pro League, l'instance du football professionnel belge, mercredi.

Le match entre OHL et l'Antwerp, prévu ce mercredi à 18h30, sera rejoué le mercredi 24 janvier à 20h30. Le derby bruxellois entre l'Union et Anderlecht se tiendra le jeudi 25 janvier à 20h30 à la place de ce mercredi 20h30. Le quart de finale entre Ostende et le RWDM, programmé ce mercredi à 20h00, est maintenu.