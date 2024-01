Les quarts de finale Union-Anderlecht et OHL-Antwerp reportés d'une semaine

Le match entre OHL et l'Antwerp, prévu initialement ce mercredi à 18h30, sera rejoué le mercredi 24 janvier à 20h30. Le derby bruxellois entre l'Union et Anderlecht se tiendra lui le jeudi 25 janvier à 20h30 à la place de ce mercredi 20h30. Le quart de finale entre Ostende et le RWDM, programmé ce mercredi à 20h00, est maintenu.

"La Pro League et le manager du calendrier ont tenu ce matin une nouvelle concertation avec l'IRM", a précisé la Pro League dans son communiqué. "Les prévisions météorologiques changeantes, avec des chutes de neige possibles jusqu'à trois heures demain matin dans le centre du pays, ont entraîné le report par le manager du calendrier de deux quarts de finale de la Croky Cup prévus ce mercredi soir. OHL-Antwerp FC et Union-RSC Anderlecht se disputeront la semaine prochaine. Les prévisions météorologiques à la Côte sont plus favorables, avec peu ou pas de précipitations. Le match KV Ostende-RWDM de ce soir aura lieu à 20h00 comme prévu. Nous recommandons à tous ceux qui doivent se rendre au match de faire preuve de la plus grande vigilance."