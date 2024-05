Les Rangers de Philippe Clement battus par le Celtic en finale de la Coupe d'Ecosse

Avec 42 victoires, le Celtic est le club qui a remporté le plus de Coupes d'Écosse, une des plus vieilles compétitions de football au monde (la première édition a été disputée en 1873-1874). Les Rangers se sont imposés à 34 reprises, soulevant le trophée pour la dernière fois en 2022. Les clubs rivaux de Glasgow ne s'étaient plus rencontrés en finale depuis 2002 et une victoire 3-2 des Rangers.