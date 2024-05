Les Rangers de Philippe Clement ont battu 1-4 Kilmarnock, réduit à dix

Aux Pays-Bas, Mika Godts était titulaire lors de la victoire 1-4 de l'Ajax à Volendam. Kenneth Taylor (25e, 0-1), Chuba Akpom (59e, 0-2) et Brian Brobbey (70e, 0-3) avaient fait la différence quand Gots a quitté la pelouse (72e). Après que Benaissa Benamar a ranimé Volendam (80e, 1-3), Taylor a signé un doublé (77e, 1-4). A la suite de cette défaite, Volendam est relégué en D2.

Les visiteurs sont passés au commandement grâce à un autogoal de James Tavernier (12e, 0-1). Le capitaine des Rangers a encore manqué la transformation d'un penalty accordé à la suite de l'exclusion de Wright (24e). Par contre, Fabio Silva (ex-Anderlecht) a égalisé dans les arrêts de jeu (45e+8, 1-1). En seconde période, les Rangers ont fait la différence par Ben Davies (62e, 2-1), Tom Lawrence (72e, 3-1.) et John Souttar (90e+3, 4-1).

Utrecht, avec Othman Boussaid pendant 71 minutes, s'est imposé 1-0 face à Vitessse. Après 32 journées, les Lanciers occupent la 5e position (52 points) juste devant Utrecht (49 points). Volendam (19 points, 17e) et Vitesse (2 points, 18e) ferment la marche et ne joueront plus en Eredvisie la saison prochaine.