Les Rangers déroulent face à Hibernian, première défaite en championnat pour le PSV

Après un penalty manqué par James Tavernier (21e) et un but annulé de Scott Wright (21e), les Rangers ont pris les commandes de la rencontre sur un but de Tavernier lui-même qui a trouvé le chemin des filets après son loupé (26e, 1-0).

À quelques minutes du retour aux vestiaires, Myziane Maolida a égalisé pour Hibernian (45e+2, 1-1) mais l'ancien joueur de Genk, Cyriel Dessers, a remis les Rangers en tête au marquoir dans la foulée (45e+7, 2-1).