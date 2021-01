Les Rangers émergent contre le Celtic, remportent l'Old Firm et restent invaincus

(Belga) Rien ne semble arrêter les Rangers de Steven Gerrard, pas même le Celtic. Samedi, ils ont remporté l'Old Firm (1-0) et caracolent en tête. Invaincus en Premiership écossaise après 22 journées, les Rangers, futurs adversaires de l'Antwerp en seizièmes de finale de l'Europa League, ont une avance de 19 points sur leur adversaire du jour. La conquête d'un dixième titre de rang semble désormais quasi impossible pour le Celtic.

Un but contre son camp de Callum McGregor a scellé l'issue du match à la 70e, quelques minutes après l'exclusion de Nir Bitton pour un tirage de maillot grossier alors qu'Alfredo Morelos s'échappait. C'est pourtant le Celtic qui a dominé la première mi-temps mais s'est chaque fois heurté à un très bon Allan McGregor, portier des Rangers. Les Rangers comptent désormais 19 points de plus que le Celtic, qui a toutefois trois matches de retard. Mais les Rangers, invaincus en championnat, semblent bien partis pour décrocher un premier titre national depuis 2011, le 55e de leur histoire, un record européen, le tout 130 ans après le premier. L'équipe de Steven Gerrard n'a été battue qu'une fois de la saison toutes compétitions confondues, en Coupe de la Ligue contre St. Mirren. Les Rangers, impressionnants de régularité, constitueront sans aucun doute un obstacle de taille pour l'Antwerp en seizièmes de finale de l'Europa League. Privé d'Ivan Leko, parti entraîner en Chine, le Great Old accueillera les Écossais le jeudi 18 février avant de se déplacer à Glasgow une semaine plus tard. (Belga)