Les Rangers tenus en échec à Benfica, Marseille étrille Villarreal, Milan écarte le Slavia

Tom Lawrence a permis au club de Glasgow de mener dès la septième minute de jeu. Angel Di Maria a égalisé sur pénalty dans le temps additionnel de la première période (45e+1) mais les Écossais ont repris l'avantage dans la foulée avec un but de Dujon Sterling (45e+5). Le Benfica est encore revenu au score en bénéficiant d'un but contre son camp de Connor Goldson (67e). Sur le banc au coup d'envoi, Nicolas Raskin est entré en fin de match (83e).

En supériorité numérique pendant plus d'une heure après l'expulsion de Malick Diouf (26e), l'AC Milan a dominé le Slavia Prague à San Siro (4-2). Olivier Giroud a ouvert le score (34e) et David Doudera (36e) a égalisé pour les Tchèques. Avant la pause, Tijjani Reijnders (44e) et Ruben Loftus-Cheek (45e+1) ont fait la différence coup sur coup pour Milan. Le Slavia a réduit l'écart en seconde mi-temps via Ivan Schranz (65e) mais Christian Pulisic a marqué un quatrième but (85e).