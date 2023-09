Les Red Flames arrachent une victoire de prestige dans les arrêts de jeu face aux Pays-Bas

Largement outsider, Ives Serneels a opté pour un 3-4-3, voulant récupérer le ballon haut et se créer des occasions en contre. Wullaert, sur le flanc gauche, a contribué défensivement afin d'offrir à ses coéquipières les opportunités en transition.

Les Pays-Bas se sont montrés peu menaçants pendant la première demi-heure, outre une frappe de Martens dans le filet latéral (10e). Le bloc des Flames empêchait la transition et Eurlings percutait en contre avant d'être remplacée par Blom (35e), blessée. La Belgique a été sauvée par un retour in extremis de Kees sur Beerensteyn, et une parade d'Evrard sur le corner consécutif (45e+1).