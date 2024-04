Les Red Flames au Danemark ce soir pour se relancer après la déroute espagnole

Van Der Haegen et la capitaine Tessa Wullaert ont rappelé que les Flames avaient bien débuté la rencontre face à l'Espagne. "Mais il a suffi d'encaisser un but pour laisser tomber tout ce qu'on a montré de bon lors des premières minutes", a regretté le sélectionneur intérimaire. Contre le Danemark, Van Der Haegen espère voir "de la résistance, de la grinta et de l'agressivité".

Avec deux tickets directement qualificatifs, dont l'un qui semble promis à l'Espagne, championne du monde, la rencontre face au Danemark est très importante dans l'optique de la course à la qualification. Les Danoises ont bien commencé leurs qualifications, avec une victoire 1-3 en République tchèque. Elles peuvent s'appuyer sur un bloc solide et sur des individualités comme Pernille Harder, Joueuse UEFA de l'année en 2018 et 2020.