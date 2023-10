Les Red Flames battent l'Angleterre 3-2 en Ligue des Nations

Les Red Flames se sont imposées 3-2 face à l'Angleterre, championne d'Europe et vice-championne du monde, lors de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine de football (groupe A1), mardi soir au stade Den Dreef à Louvain, où la rencontre s'est jouée à guichets fermés.

Laura De Neve a ouvert le score sur coup franc après 9 minutes. La recontre a ensuite été arrêtée plusieurs minutes à la suite d'un violent contact entre Jassina Blom et Alex Greenwood, cette dernière quittant le terrain sur civière. Les Anglaises ont ensuite planté deux buts en l'espace de quelques minutes par Lucy Bronze (38e) et Fran Kirby (44e). Tessa Wullaert égalisait au cours des 14 minutes de temps additionnel (45e+6) pour ramener le score à 2-2. Wullaert offrait les 3 points et une victoire de prestige à la Belgique en portant le score à 3-2 sur penalty en fin de match (85e).

La Belgique retrouvait l'Angleterre quatre jours après s'être inclinée 1-0 lors de la 3e journée, vendredi en Angleterre. Les troupes d'Ives Serneels avaient lancé leur campagne dans cette première édition de la Ligue des Nations féminine en septembre par une victoire sur les Pays-Bas (2-1), suivie d'un partage en Ecosse (1-1).