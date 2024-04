Les Red Flames défient les championnes du monde espagnoles en ouverture des qualifications

Les qualifications à l'Euro inaugurent cette année une nouvelle formule, avec 51 équipes réparties en trois ligues. Belges et Espagnoles figurent dans le groupe 2 de la Ligue A, en compagnie aussi du Danemark et de la République tchèque. Les deux premiers de chaque groupe de la Ligue A se qualifieront directement pour l'Euro, organisé en Suisse. Le troisième et le quatrième disputeront des barrages, joués en deux tours, contre des équipes de Ligue B et C.

Les Red Flames s'attaqueront directement à un grand morceau avec les championnes du monde espagnoles. Les victoires à domicile contre les Pays-Bas et l'Angleterre ont prouvé que Tessa Wullaert et ses coéquipières étaient désormais capables de battre les ténors européens.