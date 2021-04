Les Red Flames dominent la Thailande pour les adieux d'Aline Zeler

(Belga) Les Red Flames ont nettement battu la Thaïlande, équipe qualifiée pour la Coupe du monde de football féminin, en match amical, samedi à Louvain, dans le stade d'OHL.

Ella Van Kerkhoven a été la première à faire trembler les filets, après seulement deux minutes de jeu. Tessa Wullaert faisait 2-0 à la 18e. C'est sur ce score que les deux équipes regagnaient les vestiaires à la mi-temps. La première période a été marquée par le remplacement d'Aline Zeler, qui disputait son dernier match avec les Red Flames. La joueuse du PSV, détentrice du record de sélections en équipe nationale avec 111 caps, a quitté la pelouse à la 29e minute, comme le nombre de buts qu'elle a inscrit en équipe nationale, sous les applaudissements du public et des Red Flames, qui lui ont réservé une haie d'honneur. Les Belges repartaient à l'assaut du but thaïlandais en seconde période. Ella Van Kerkhoven fit 3-0 de la tête à la 50e. L'attaquante d'Anderlecht s'offrait un triplé deux minutes plus tard. Janice Cayman s'offrait le goal du 5-0 à la 74e. Le festival se poursuivait à la 84e. Cette fois, ce fut Yana Daniëls qui fit trembler les filets. La Thaïlande sauvait l'honneur dans les arrêts de jeu Sung-Ngoen: 6-1, score final. La Thaïlande est qualifiée pour la Coupe du monde de football féminin, qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet en France. Les Thaïlandaises ont été versées dans le groupe F avec les Etats-Unis, la Suède et le Chili. Absente en France, la Belgique entamera les qualifications pour l'Euro 2021 en septembre à domicile contre la Croatie. La Suisse, la Roumanie et la Lituanie figurent également dans le groupe H. (Belga)