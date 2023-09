Les Red Flames en Ecose pour confirmer leur victoire face aux Pays-Bas

Pour leurs débuts en Ligue des Nations, les Belges, 18e au classement FIFA, se sont offert une belle victoire face aux Pays-Bas (2-1) vendredi à Louvain. Elles espèrent continuer sur leur lancée à Hampden Park, face à l'Ecosse (FIFA 23), battue 2)1 par l'Angleterre (FIFA 4) championne d'Europe et vice-championne du monde, vendredi.

"Nous jouons contre une équipe forte et nous devrons égaler notre performance de vendredi", déclare le sélectionneur belge Ives Serneels. "Mon équipe s'est très bien comportée. Nous avons vu vendredi que plus de 11 joueuses sont prêtes, donc je suis confiant dans ce domaine. Nous voulons faire quelque chose ici et j'aimerais vraiment prendre les trois points".