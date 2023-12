Les Red Flames en quête d'un exploit aux Pays-Bas ce soir, en espérant un faux pas anglais

Après le partage 1-1 contre l'Ecosse vendredi passé, les Red Flames doivent s'imposer et espérer un faux pas de l'Angleterre en Ecosse pour atteindre le 'Final Four', où seront attribués deux tickets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après cinq journées, les Pays-Bas et l'Angleterre comptent 9 points, la Belgique 8 et l'Ecosse, déjà reléguée en Ligue B, 2. Les joueuses d'Ives Serneels n'atteindront le 'Final Four' qu'avec une victoire dans le derby des plats pays conjuguée à un partage ou une défaite de l'Angleterre en Ecosse. Or, ce derby britannique présente une situation très particulière: en cas de qualification anglaise aux Jeux, c'est une équipe de Grande-Bretagne, incluant potentiellement aussi des joueuses écossaises donc, qui se rendra à Paris. Un contexte pour le moins particulier, mais Sarina Wiegman, la sélectionneuse anglaise, pense qu'il y a "une telle rivalité" entre l'Ecosse et l'Angleterre, qu'il n'y a "aucune chance que les Ecossaises laissent filer le match."