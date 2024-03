Les Red Flames opposées à l'Espagne, au Danemark et à la République tchèque

Les Red Flames affronteront l'Espagne, championne du monde en titre, le Danemark et la République tchèque dans le groupe 2 des qualifications pour l'Euro 2025 féminin de football, selon le tirage au sort effectué mardi au siège de l'UEFA (Union européenne de football) à Nyon, en Suisse.

Les qualifications se dérouleront entre avril et juillet. Les deux premiers de chacun des quatre groupes seront directement qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2025 qui se déroulera en Suisse (2 au 27 juillet 2025). Les troisièmes et quatrièmes pourront encore se qualifier via des barrages qui délivreront sept billets pour l'Euro. La Suisse est directement qualifiée en tant que pays organisateur.

Les Red Flames ont assuré leur maintien en Ligue des Nations A, grâce à leur victoire face à la Hongrie en barrages. Ce succès permet aux troupes d'Ives Serneels de pouvoir disputer les qualifications pour l'Euro, tandis que les équipes des Ligues B et C ne peuvent jouer que les barrages.