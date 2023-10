Les Red Flames prêtes à recevoir l'Angleterre dans un stade plein en Ligue des Nations

Quatre jours après s'être inclinées par le plus petit écart (1-0) face à l'Angleterre à Leicester, les Red Flames retrouveront les championnes d'Europe et vice-championnes du monde mardi au stade de Den Dreef à Louvain dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine (Ligue A, groupe 1). L'enceinte louvaniste affichera sold-out pour l'occasion.

Les Red Flames avaient lancé leur campagne de Ligue des Nations par un succès 2-1 contre les Pays-Bas, suivi d'un partage en Écosse (1-1) et de la défaite en Angleterre. La Belgique est 3e de son groupe avec 4 points, derrière les Pays-Bas et l'Angleterre (6) et devant l'Écosse (1). Le vainqueur du groupe disputera le Final Four.