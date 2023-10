Les Red Flames prêtes à recevoir l'Angleterre dans un stade plein

Quatre jours après s'être inclinées par le plus petit écart (1-0) face à l'Angleterre à Leicester, les Red Flames retrouveront les championnes d'Europe et vice-championnes du monde mardi au stade de Den Dreef à Louvain dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine (Ligue A, groupe 1). L'enceinte louvaniste affichera sold-out pour l'occasion, a indiqué lundi l'Union belge de football.

Les Red Flames ont tenu la dragée haute aux Lionnes vendredi. De quoi se montrer davantage ambitieuses mardi ? "Le groupe était déjà ambitieux avant le match vendredi", avance Ives Serneels. "Vendredi, j'ai vu des bonnes choses que nous allons essayer d'encore améliorer. Un bon résultat serait de gagner. Tout est possible en football, mais d'un autre côté, ça reste l'Angleterre".

Les Red Flames avaient lancé leur campagne de Ligue des Nations par un succès 2-1 contre les Pays-Bas, suivi d'un partage en Écosse (1-1) et de la défaite en Angleterre. La Belgique est 3e de son groupe avec 4 points, derrière les Pays-Bas et l'Angleterre (6) et devant l'Écosse (1). Le vainqueur du groupe disputera le Final Four.