Les Red Flames rencontreront la Hongrie en barrages pour rester en Ligue A

Belges et Hongroises ne se sont plus rencontrées depuis les qualifications à l'Euro 2013. La Belgique s'était imposée 2-1 à l'aller, en septembre 2011, et 1-3 au retour, en juin 2012. Le match aller se jouera le 21 février en Hongrie, le retour le 28 février en Belgique.

Les Red Flames doivent disputer les barrages après leur troisième place dans le groupe 1 de la Ligue A, derrière les Pays-Bas et l'Angleterre et devant l'Écosse. Elles rencontreront la Hongrie, deuxième du groupe 1 de la Ligue B. Ces barrages sont importants dans l'optique des qualifications à l'Euro 2025, qui suivront le même système de la Ligue des Nations, avec un découpage en trois divisions.