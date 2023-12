Les Red Flames restent 18e au classement FIFA, l'Espagne prend la tête

Depuis le dernier classement publié en août, la Belgique a battu les Pays-Bas (2-1) et l'Angleterre (3-2) et partage deux fois contre l'Ecosse (1-1) en Ligue des Nations. Les troupes d'Ives Serneels se sont aussi inclinées 1-0 en Angleterre et 4-0 aux Pays-Bas.

Troisième de son groupe, la Belgique jouera en février un barrage pour le maintien en Ligue des Nations A face à la Hongrie, qui pointe au 41e rang du classement FIFA.