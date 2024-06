Les successeurs de Lionel Messi et Aitana Bonmati seront connus le 28 octobre

La cérémonie se déroulera au Théâtre du Châtelet, où un total de 10 récompenses seront distribuées au cours de la soirée de gala. Ainsi, en plus d'un Ballon d'or pour les hommes et les femmes, il y aura notamment des prix pour les entraîneurs de l'année, le meilleur gardien de but et le meilleur espoir.

Les noms des nommés seront dévoilés le 4 septembre.