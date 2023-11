Les supporters de Lille interdits de déplacement à Marseille

"Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu'il n'avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s'étant tenus hier (jeudi, ndlr.) et des informations communiquées par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Au contraire, il avait justement été signifié au LOSC la confirmation que le dispositif d'acheminement et de sécurité avait été renforcé afin de garantir le meilleur accueil de ses supporters", a écrit le LOSC dans un communiqué.

Quelque 250 supporters lillois avaient prévu de faire le déplacement à Marseille. Ils sont, selon le club, des "victimes collatérales de ces atermoiements". Jeudi encore, le club lillois déclarait "se montrer confiant" après avoir "été informé par la préfecture des Bouches-du-Rhône de l'ensemble des mesures d'encadrement et dispositifs de sécurité".