Les supporters sans ticket des adversaires de l'Union interdits d'accès à Forest

(Belga) La commune de Forest a décidé d'interdire l'accès à son territoire aux supporters sans ticket des adversaires de l'Union Saint-Gilloise durant les play off, a-t-elle annoncé vendredi. Le club de football bruxellois accueillera Anderlecht le 24 avril, le Club de Bruges le 8 mai et l'Antwerp le 22 mai au Stade Marien, à Forest.

"Au vu des enjeux et des risques de tensions dans le stade mais aussi aux abords, et sensiblement chaussée de Bruxelles et dans le Parc Duden", la bourgmestre faisant fonction Mariam El Hamidine a décidé d'interdire la présence sur le territoire des supporters visiteurs qui ne seraient pas munis d'un ticket, indique la commune dans un communiqué. "En concertation avec la police, il est plus sûr de canaliser les ardeurs des supporters au sein du stade en les y accueillant dans un périmètre précis, plutôt qu'éparpillés aux alentours" afin de préserver "la sécurité des supporters et des joueurs, l'ordre public et la tranquillité" des riverains. En compensation, l'accueil des supporters adverses dans le stade a été relevé de 500 places à 1.000 pour chaque rencontre. (Belga)