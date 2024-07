Les supporteurs néerlandais filent vers Dortmund

Des bouchons de plus de 3 kilomètres étaient observés sur l'A12 peu après Arnhem. Sur d'autres axes, le trafic devenait également plus dense, selon les services d'infrastructure locaux. Un correspondant de l'agence de presse ANP a relevé, à la frontière, plusieurs dizaines de véhicules au ton orange, la couleur de l'équipe nationale. Plusieurs cars remplis de supporteurs se dirigeaient également vers Dortmund où le coup d'envoi est prévu à 21h00.

Pour ceux qui resteront au pays, des mesures sont prises afin que les fans ne loupent pas une miette de cette demi-finale. Plusieurs supermarchés ont ainsi annoncé une fermeture anticipée ce mercredi afin de laisser leur personnel suivre la rencontre chez eux, dès le coup d'envoi. Les 125 magasins de la chaîne Dirk fermeront ainsi à 20h30 au lieu de 22h00. Les enseignes des groupes Hoogvliet, DekaMarkt et Lidl feront de même.

Chez Jumbo et Albert Heijn par contre, on maintient les horaires habituels, conscient que cela peut s'avérer lucratif de pouvoir approvisionner en boissons et snacks divers les supporteurs et la clientèle qui n'est pas atteinte de fièvre footballistique. Un porte-parole d'Albert Heijn précise que les effectifs seront adaptés de façon à permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de suivre la rencontre.