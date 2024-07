Les tournois de football et de rugby commencent dès mercredi

Les tournois de football et de rugby à sept comprennent une phase de groupes et une phase à élimination directe. Afin de disputer toutes les rencontres, tout en accordant les jours de repos nécessaires aux sportifs, les épreuves commencent un peu plus tôt.

Toutes les équipes joueront mercredi. Le tournoi débutera à 15h00 avec Argentine/Maroc à Saint-Etienne, dans le groupe B, et Ouzbékistan/Espagne au Parc des Princes de Paris, dans le groupe C. La France, pays hôte, ouvrira son tournoi à 21h00 contre les Etats-Unis à Marseille dans le groupe A. Dans ce groupe, la Guinée rencontrera la Nouvelle-Zélande (17h00, Nice). Le deuxième match du groupe B sera Irak/Ukraine (19h00, Lyon). Dans le groupe C, Egypte/République dominicaine est au programme à 17h00 à Nantes. Enfin, le groupe D commencera par Japon/Paraguay (19h00, Bordeaux) et Mali/Israël (21h00, Paris).

Douze pays se disputeront le titre olympique en rugby à sept. Ils sont répartis en trois groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes avanceront en quarts de finale. Les rencontres se joueront sur un tempo rapide, avec douze rencontres programmées entre 15h30 et 21h30 au Stade de France de Paris. Là aussi, la Belgique n'est pas présente.