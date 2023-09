Les trois promus, dont Burnley, mal embarqués et l'histoire ne laisse rien présager de bon

Luton, Burnley et Sheffield United viennent d'égaler ce record. Ils ne comptent chacun qu'un point et occupent respectivement les 18e, 19e et 20e places synonymes de relégation. A l'époque, Norwich et West Bromwich Albion comptaient trois partages, et Crystal Palace un seul. Si Palace et Norwich avaient fait la culbute au terme du championnat, WBA s'était sauvé de justesse et c'était Southampton qui avait été relégué.

West Brom est d'ailleurs la seule équipe à s'être maintenue parmi les 17 équipes promues de Championship qui ne comptaient aucune victoire après leurs cinq premiers matchs de Premier League.