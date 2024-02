Les U16 largement battus par l'Italie dans leur premier match amical

Les Italiens ont ouvert la marque avec un but d'Oliver Blini très tôt dans le match (2e, 1-0) mais les Belges ont réussi à revenir avec une égalisation signée Naim Amengai (20e, 1-1).

En seconde période, les Italiens ont plié la rencontre. Blini s'est offert un doublé (59e, 2-1) alors que Thomas Campaniello a ajouté un troisième but à l'escarcelle (71e, 3-1). Dans le temps additionnel, le gardien belge Kiaba Mounganga a encaissé un quatrième et ultime but de Matteo Papaccioli, fraîchement monté au jeu (80e+5, 4-1).