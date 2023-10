Les U18, entrainés par Pocognoli et Vermaelen, gagnent en amical face à l'Angleterre

L'entraineur Sébastien Pocognoli et son assistant Thomas Vermaelen se retrouvaient pour la troisième fois sur le banc pour les U18. Les deux anciens Diables Rouges avaient été nommés comme duo d'entraineurs en août dernier. Ils ont entre-temps entrainés des matchs face à la Norvège (défaite 2-1) et contre la Suède (victoire 1-3). A Marbella, deux rencontres amicales sont au programme: d'abord contre l'Angleterre, et ensuite samedi face à la Corée du Nord.

Après la pause, le score n'a plus changé, même si la Belgique n'est pas passée loin d'un deuxième but. Le défenseur anglais a empêché ce but fautivement et a été expulsé. Malgré son infériorité numérique, l'Angleterre n'a pas encaissé de second but. Lors de la séance de tirs aux buts, le gardien belge Matthias Pieklak s'est révélé être le héros de l'équipe. Il a arrêté pas moins de trois tirs aux buts. La Belgique a finalement remporté la séance 4 tirs aux buts à 3.