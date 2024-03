Les U18 s'imposent sur la plus petite des marges face au Pays de Galles

Les Diablotins U18 se sont imposés vendredi en fin d'après-midi à Tubize face au Pays de Galles U19 sur le score de 1-0, dans le cadre d'une rencontre amicale. L'unique but de la rencontre a été inscrit en première mi-temps.

L'équipe espoir, entrainée par Sébastien Pocognoli et Thomas Vermaelen, anciens Diables Rouges, affrontera à nouveau la même équipe galloise lundi au Proximus Basecamp, à 12h, heure belge.

Les Euros, réservés aux catégories U17, U19 et U21, ne concernent pas les U18 qui ne disputent uniquement des rencontres amicales et servent de transition entre les U17 et les U19.